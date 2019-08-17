В Новому Орлеані розбився літак, є загиблі

Двомісний легкомоторний літак розбився в п’ятницю в околицях Нового Орлеана (штат Луїзіана).

Як повідомив телеканал Fox News, в результаті події загинули дві людини.

За даними телеканалу, катастрофа літака сталася близько 16:00 за часом Східного узбережжя США (23:00 за київським часом). Літак, імовірно, впав невдовзі після зльоту з аеропорту Лейкфронт в Новому Орлеані.

Читайте також: Ірландський аеропорт призупинив роботу через інцидент з Boeing

Причини аварії на даний момент не визначені, пілот і пасажир загинули на місці. Поліція веде розслідування причин події.