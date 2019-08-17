Трюдо обговорив економіку з Трампом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив економічні проблеми.

Про це інформує сайт глави канадського уряду.

«Прем'єр-міністр та президент підтвердили свою підтримку новій Північноамериканській угоді про вільну торгівлю та привітали роботу щодо її ратифікації, яка зараз ведеться», - зазначається у повідомленні.

Два лідери також обговорили відносини з Китаєм, включаючи тривале затримання у КНР двох канадців та події в Гонконзі.

Прем'єр-міністр та президент обговорили поточні виклики в глобальній економіці та висловили сподівання на те, що вдасться обговорити їх, а також інші питання поглиблено, коли вони зустрінуться на майбутньому саміті G7 у Біарріці, Франція.