Померла тітка короля Нідерландів принцеса Марія Христина
Останні кілька років тітка короля Віллема Александра хворіла на рак кісток, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Свої співчуття королівській родині висловив прем'єр-міністр Марк Рютте.
“Я пригнічений звісткою про те, що принцеса Христина померла у віці 72 років. Наймолодша з чотирьох дітей королеви Юліани та принца Бернарда, вона не бажала, щоб її життя було в центрі уваги. Свідомо відмовившись від права на престол, вона жила власним життям. Життям, у якому на першому місці була родина та близькі, її велика любов до музики та розвиток молодих співочих талантів”, - зазначив він.
Рютте додав, що мав телефонну розмову з королем Віллемом Олександром та його матір'ю принцесою Беатрікс, старшою сестрою померлої.
Королівський палац випустив заяву, в якій зазначається, що королівська сім'я засмучена смертю принцеси.
"Ми засмучені смертю нашої дорогої сестри та тітки. Христина була дивовижною особистістю з добрим серцем. Своїм музичним талантом їй вдалося зачепити душі багатьох людей. У нас залишилося багато теплих спогадів про неї", - йдеться у повідомленні Королівського дому.
Тіло принцеси перенесено у садовий павільйон Фагеля, що на території палацу Нордейнд в Гаазі. Там відбудеться церемонія прощання, на якій зможуть бути присутніми лише рідні. Після цього тіло принцеси кремують, і це буде перший випадок кремації в королівській родині.
Членів королівської родини традиційно ховають у місті Делфт.
Принцеса у 1996 році розлучилася зі своїм чоловіком Хорхе Гільєрмо, сином кубинського лікаря. У шлюбі у них народилося троє дітей. Багато років принцеса жила в США, Канаді та Італії.