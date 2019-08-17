Померла тітка короля Нідерландів принцеса Марія Христина

Нідерландська принцеса Марія Христина померла на 72-му році життя у своїх покоях у палаці Нордейнд в Гаазі.

Останні кілька років тітка короля Віллема Александра хворіла на рак кісток, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Свої співчуття королівській родині висловив прем'єр-міністр Марк Рютте.

“Я пригнічений звісткою про те, що принцеса Христина померла у віці 72 років. Наймолодша з чотирьох дітей королеви Юліани та принца Бернарда, вона не бажала, щоб її життя було в центрі уваги. Свідомо відмовившись від права на престол, вона жила власним життям. Життям, у якому на першому місці була родина та близькі, її велика любов до музики та розвиток молодих співочих талантів”, - зазначив він.

Рютте додав, що мав телефонну розмову з королем Віллемом Олександром та його матір'ю принцесою Беатрікс, старшою сестрою померлої.

Королівський палац випустив заяву, в якій зазначається, що королівська сім'я засмучена смертю принцеси.

"Ми засмучені смертю нашої дорогої сестри та тітки. Христина була дивовижною особистістю з добрим серцем. Своїм музичним талантом їй вдалося зачепити душі багатьох людей. У нас залишилося багато теплих спогадів про неї", - йдеться у повідомленні Королівського дому.

Тіло принцеси перенесено у садовий павільйон Фагеля, що на території палацу Нордейнд в Гаазі. Там відбудеться церемонія прощання, на якій зможуть бути присутніми лише рідні. Після цього тіло принцеси кремують, і це буде перший випадок кремації в королівській родині.

Членів королівської родини традиційно ховають у місті Делфт.

Принцеса у 1996 році розлучилася зі своїм чоловіком Хорхе Гільєрмо, сином кубинського лікаря. У шлюбі у них народилося троє дітей. Багато років принцеса жила в США, Канаді та Італії.