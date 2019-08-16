Суд у Москві дав гендиректору “Індустріальний союз Донбасу” 9 років колонії

Суд в Москві визнав колишнього українського мільярдера Олега Мкртчана винним у шахрайстві і засудив його до 9 років колонії, зобов'язавши виплатити понад 198 мільярдів рублів "дочці" російського "Внешекономбанку".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Гендиректор корпорації" Індустріальний союз Донбасу "(ІСД) і колишній власник футбольного клубу "Кубань" Олег Мкртчан визнаний винним у розкраданні понад 1 млрд рублів у ВЭБ. Мосміськсуд засудив його до дев'яти років колонії загального режиму, штрафу в 900 тисяч рублів і стягнув 199 млрд рублів на користь потерпілих ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, процес над Мкртчаном був закритим, оскільки в справі були документи з грифом "секретно". Тому суддя Олег Музиченко оголосив тільки резолютивну частину вироку.

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Суд прийшов до висновку, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів "Внешэкономбанк", виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів.

Водночас адвокат засудженого Ігор Поповський говорив, що в справі мова йде про розкрадання $ 2,5 млрд.

Мосміськсуд також задовольнив цивільний позов потерпілої сторони - некомерційної організації "Фонд промислових активів" (стала потерпілою стороною внаслідок переуступки прав) на суму понад 199 млрд рублів.

До виконання вироку під арештом залишиться майно Мкртчана, в тому числі автомобіль, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн рублів, понад 40 тисяч доларів, 14 тисяч євро, зазначив суддя.

Захист має намір оскаржити вирок.

Олег Мкртчан є засновником металургійної компанії "Індустріальний союз Донбасу" і одним із засновників футбольного клубу "Металург". Після початку військового конфлікту на Донбасі Мкртчан повідомив про втрату контролю над своїми підприємствами, заявивши, що вони можуть існувати тільки в правовому полі України.

У 2011 році журнал "Фокус" поставив Мкртчана на 12-е місце в рейтингу найбагатших людей України, оцінивши його стан в 1,8 мільярда доларів.