У Зімбабве поліція жорстко розігнала демонстрантів
Про це повідомляє BBC.
"Основна опозиційна група Зімбабве в останню хвилину скасувала заплановані антиурядові акції протесту у столиці Хараре, після того як не змогла оскаржити заборону поліції на їх проведення", - йдеться у повідомленні.
Tyranny in the streets of Harare.@euinzim @UKinZimbabwe @NLinZimbabwe @foreignoffice @AsstSecStateAF @usembassyharare @amnesty @AmnestySARO @_AfricanUnion pic.twitter.com/XrxMncPBbv— TeamPachedu (@PacheduZW) 16 серпня 2019 р.
Протестувальників, які вже зібралися на місці проведення, жорстко розігнала поліція.
Опозиція заявила, що заборона масових зібрань викриває справжні риси "фашистської" влади.
Демонстрація була скликана на знак протесту проти урядової економічної політики, але поліція заявила, що має докази, що акції могли перерости у заворушення.
Фото: ЕРА.