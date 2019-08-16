У Зімбабве поліція жорстко розігнала демонстрантів

Антиурядові акції протесту, що мали відбутися в столиці Зімбабве Хараре, не вдалося організувати через заборону влади та втручання поліції.

Про це повідомляє BBC.

"Основна опозиційна група Зімбабве в останню хвилину скасувала заплановані антиурядові акції протесту у столиці Хараре, після того як не змогла оскаржити заборону поліції на їх проведення", - йдеться у повідомленні.

Протестувальників, які вже зібралися на місці проведення, жорстко розігнала поліція.

Опозиція заявила, що заборона масових зібрань викриває справжні риси "фашистської" влади.

Демонстрація була скликана на знак протесту проти урядової економічної політики, але поліція заявила, що має докази, що акції могли перерости у заворушення.

Фото: ЕРА.