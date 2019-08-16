У США сталася стрілянина біля університету, є жертви
Укрінформ
Двоє людей загинули, ще троє отримали ушкодження у результаті стрілянини біля державного університету американського штату Алабама.
Про це інформує New York Post.
"Двоє людей загинули, ще троє були поранені внаслідок стрілянини у штаті Алабама у четвер увечері", - повідомили у місцевій поліції.
Ректор Державного університету Алабами Квінтон Росс заявив, що стрілянина відбулася за межами університетського кампусу.
У поліції зазначили, що один чоловік був смертельно поранений на місці події. Друга людина померла від поранень у лікарні. Ще двоє інших постраждалих отримали серйозні травми. Одна людина отримала легкі ушкодження.
Стрільця наразі не затримали.