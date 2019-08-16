У США сталася стрілянина біля університету, є жертви

Двоє людей загинули, ще троє отримали ушкодження у результаті стрілянини біля державного університету американського штату Алабама.

Про це інформує New York Post.

"Двоє людей загинули, ще троє були поранені внаслідок стрілянини у штаті Алабама у четвер увечері", - повідомили у місцевій поліції.

Ректор Державного університету Алабами Квінтон Росс заявив, що стрілянина відбулася за межами університетського кампусу.

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У поліції зазначили, що один чоловік був смертельно поранений на місці події. Друга людина померла від поранень у лікарні. Ще двоє інших постраждалих отримали серйозні травми. Одна людина отримала легкі ушкодження.

Стрільця наразі не затримали.