У Берліні сподіваються на зустріч Меркель і Джонсона найближчим часом

Дата зустрічі глав урядів Німеччини та Великої Британії ще не визначена, але у Берліні розраховують на її проведення найближчим часом.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у п’ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, така зустріч запланована, сподіваюся, що найближчим часом зможу назвати конкретні деталі», - сказав Зайберт.

За його словами, главам урядів двох країн "є сенс" обговорити теми Brexit та іншу європейську проблематику, яка нас об’єднує.

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Речник нагадав, що канцлер і новий британський прем’єр-міністр Борис Джонсон уже говорили телефоном.

Зайберт також повторив позицію Берліна щодо того, що вихід Британії з ЄС без угоди не відповідає нічиїм інтересам. Проте, ФРН, як і решта країн ЄС, готує себе до небажаного сценарію. Підготовка триває як на законодавчому рівні, так і на рівні митниці, прикордонної служби тощо.

Фото: Arno Mikkor/EU2017EE