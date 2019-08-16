Дружина експрезидента Киргизстану заявляє, що на неї відкривають кримінальні справи

Дружина експрезидента Киргизстану Раїса Атамбаєва заявила, що проти неї порушують кримінальну справу у межах розслідування проти колишнього заввідділу судової реформи і законності апарату президента Манаса Арабаєва, затриманого за підозрою в корупції.

Про це вона сказала 16 серпня в Бішкеку біля будівлі Державного комітету з нацбезпеки Киргизстану, де відбувалося виїзне засідання суду щодо запобіжного заходу для її чоловіка, повідомляє Радіо Свобода.

«Зараз я дізналася, що в рамках справи Арабаєва відсьогодні на мене відкриваються кримінальні справи. Хочу сказати, що я ніколи не втручалася в справи суддів, я знала, що політика – це брудна справа, і намагалася не втручатися в неї. Я навіть не знаю жодного судді», – заявила Атамбаєва.

У Генеральній прокуратурі Киргизстану цю інформацію журналістам підтвердили.

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим 2 липня на телеканалі «Ала Тоо 24», що входить до складу Громадської телерадіокорпорації, Раїса Атамбаєва підозрюється в причетності до рейдерського захоплення майна іноземних інвесторів. Згідно з сюжетом Манас Арабаєв, затриманий у червні, дав відповідні свідчення правоохоронним органам. 5 липня його відпустили під домашній арешт.

Раїса Атамбаєва також заявила, що проти її сім’ї і соратників колишнього президента «йде масове гоніння».

Щодо самого експрезидента, то суд вирішив залишити його під вартою до 26 серпня.

Атамбаєв, за словами його адвоката, нині є фігурантом 14 кримінальних справ. Його звинувачують в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство, а також у декількох епізодах корупції, зокрема незаконному придбанні земельних ділянок у Кой-Таші, де Атамбаєв побудував собі резиденцію.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Перша спроба була здійснена силовиками 7 серпня ввечері, проте прибічники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців (саме цей епізод кваліфікований як захоплення заручників). У четвер, 8 серпня, бійців спецзагону відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Під час сутичок між силовиками і прихильниками експрезидента, що супроводжували штурм його резиденції, загинув один спецпризначенець, десятки людей постраждали – як з боку силовиків, так і з боку тих, хто обороняв резиденцію.

Раніше Атамбаєва три рази викликали на допити повістками, але він відмовлявся спілкуватися зі слідчими, посилаючись на недоторканність. Рішення парламенту позбавити його недоторканності разом зі статусом експрезидента Атамбаєв законним не визнав.

Зараз колишній президент Киргизстану перебуває в слідчому ізоляторі ДКНБ Киргизстану. За словами адвоката, Атамбаєв відмовляється від надання будь-яких свідчень і не підписує жодних повідомлень.