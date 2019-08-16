Соліст The Prodigy залишив після смерті боргів на $8 млн

Після смерті британського музиканта Кіта Флінта виявилось, що його багатомільйонні статки через борги зменшились у кілька разів.

Про це повідомляє видання The Sun.

На момент смерті Кіта Флінта його статки оцінювались у 14 мільйонів доларів. Але після того, як він наклав на себе руки у березні 2019 року, у нього залишилось чимало боргів та податків на суму 8 мільйонів доларів.

Таким чином, після того, як родичі музиканта оплатили борги, статки покійного музиканта скоротились до 5 мільйонів доларів.

Читайте також: Смерть вокаліста The Prodigy виявилася самогубством

Зокрема відомо, що фірма музиканта De Bohun Inns Limited, на яку був оформлений його паб The Leather Bottle в Ессексі, заборгувала близько 600 тисяч доларів. Можливо, саме через це Кіт Флінт незадовго до власної смерті планував продати старовинну садибу, яка коштувала майже 2 мільйони доларів.

Нагадаємо: 4 березня помер відомий англійський співак, танцюрист і вокаліст The Prodigy Кіт Флінт.