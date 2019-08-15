У ПАРЄ занепокоєні новим міграційним законодавством Італії

У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають, що нове міграційне законодавство Італії може збільшити кількість жертв серед шукачів притулку.

Про це заявила голова комітету ПАРЄ з питань міграції Доріс Фіала (Швейцарія), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Я поділилася з комісаром ООН у справах біженців своїми занепокоєннями щодо прийняття італійським парламентом раніше цього місяця закону, який встановлює значні обмеження на проведення операцій неурядовими організаціями із використанням суден для рятування мігрантів», - заявила Фіала.

Вона пояснила, що нове законодавство встановлює великі штрафні санкції за переміщення врятованих мігрантів до італійських портів, а також дозволяє затримувати такі судна.

На переконання Фіали, такі заходи можуть «збільшити кількість жертв».

Вона закликала італійський парламент отримати міжнародну експерту оцінку у Раді Європі та в Агентстві ООН у справах біженців перед набуттям чинності цього законодавства.

Як повідомлялося, нижня палата парламенту Італії ухвалила закон, за яким суднам і організаціям, які займаються рятуванням мігрантів на морі, може загрожувати штраф до 1 млн євро, якщо вони без дозволу зайдуть до італійський територіальних вод. Також за цим законодавством дозволяється конфісковувати такі судна.