Ядерний інцидент у Росії: «Глибоке занепокоєння» з Георгієм Тихим, випуск №3

​Минулого тижня секретні військові випробування в Архангельській області Росії завершилися вибухом.

Влада приховувала наслідки інциденту, і лише після новин про загибель сімох інженерів, які отримали великі дози радіаційного опромінення, почала поступово визнавати факт вибуху двигуна експериментальної ракети.

Цього тижня новини про загадковий ядерний інцидент у Росії досягли західних медіа. Розвідка США підтвердила: вибухнула саме та ракета, яку Путін показував рік тому у своєму мультику - «Буревісник». Занепокоєння у західних ЗМІ глибшає, а усвідомлення антигуманної суті російського режиму зростає.