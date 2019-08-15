Ядерний інцидент у Росії: «Глибоке занепокоєння» з Георгієм Тихим, випуск №3

Ядерний інцидент у Росії: «Глибоке занепокоєння» з Георгієм Тихим, випуск №3

Відеоблог
Укрінформ
​Минулого тижня секретні військові випробування в Архангельській області Росії завершилися вибухом. 

Влада приховувала наслідки інциденту, і лише після новин про загибель сімох інженерів, які отримали великі дози радіаційного опромінення, почала поступово визнавати факт вибуху двигуна експериментальної ракети.

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Цього тижня новини про загадковий ядерний інцидент у Росії досягли західних медіа. Розвідка США підтвердила: вибухнула саме та ракета, яку Путін показував рік тому у своєму мультику - «Буревісник». Занепокоєння у західних ЗМІ глибшає, а усвідомлення антигуманної суті російського режиму зростає.

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