Солдати США більше потрібні у Польщі, ніж на Заході — Чапутович

“Присутність американських військ у Польщі відіграє важливу стримуючу роль, ніж присутність цих солдатів на Заході”, - сказав він.

Як зауважив Чапутович, відтак Росія двічі подумає про можливе розміщення власних військових ресурсів, коли матиме перед собою міжнародні війська - особливо війська США.

За його словами, присутність американських солдатів у Німеччині вже відіграє позитивну роль та посилює спільну оборону.

Раніше посол США в Польщі Джорджет Мосбахер заявив, що Польща виконує свої зобов'язання перед НАТО щодо 2% ВВП, а Німеччина цього не робить. Тому США хотілося б, аби американські війська приїхали до Польщі з Німеччини.

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Як повідомляв Укрінформ, зараз частка оборонних витрат у Німеччині становить 1,36% валового внутрішнього продукту. Президент США Дональд Трамп уже неодноразово критикував Берлін за це.