У Китаї через обвал скелі зникли безвісти 17 осіб

У Китаї через обвал скелі зникли безвісти 17 осіб

Укрінформ
На південному заході Китаю в провінції Сичуань через обвал скелі зникли майже кілька десятків осіб.

Про це повідомляє Xinhua.

«Загалом 17 людей були підтверджені як зниклі безвісти після обвалу скелі, що стався на південному заході провінції Сичуань у Китаї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обвал скелі стався близько 12:44 за місцевим часом у середу на ділянці залізниці Ченду-Кунмін в округу Ганлуо.

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Рятувальні роботи досі тривають. Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: China Daily

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