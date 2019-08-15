Франція закликає владу Гонконгу до діалогу із протестувальниками

Франція закликає владу Гонконгу до мирного діалогу з учасниками акцій протесту.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю усі сторони, особливо владу Гонконгу, до відновлення діалогу задля мирного вирішення цієї кризи та припинення ескалації насильства», - наголосив глава французького МЗС.

Він підкреслив, що Франція спільно із європейськими партнерами ретельно відслідковує ситуацію у Гонконгу.

Як повідомлялося, масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.