У горах Грузії знайшли мертвими двох туристок із Білорусі

Двох туристок із Білорусі, які заблукали в горах Грузії, знайшли мертвими. Стан здоров'я третьої туристки важкий.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

"Рятувальники знайшли двох загиблих і одну поранену туристку, які загубилися на Тетнулді у Сванеті", - йдеться в повідомленні.

Як заявляють у Службі з управління надзвичайними ситуаціями міністерства внутрішніх справ, за інформацією на цей час, стан здоров'я пораненої важкий.

За інформацією відомства, повідомлення про зникнення білоруських туристок надійшло до Центру оперативного управління невідкладної допомоги МВС «112» вчора ввечері.

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Відразу після отримання повідомлення, спеціалізована рятувальна група Местії головного управління реагування на особливі ситуації негайно почала пошукові роботи. Після відновлення видимості, до рятувальної операції долучився вертоліт прикордонної поліції. Знайти туристок вдалося недавно, група рятувальників везе їх в Местію.