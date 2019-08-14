Створення гіперзвукових ракет провокує нову гонку озброєнь - аналітики ELN

Нові ракетні технології, включно з так званими гіперзвуковими системами, підігрівають нову гонку озброєнь в світі.

Про це йдеться в звіті “Контроль над ракетами: розібратись не складно”, оприлюдненому аналітиками з «Європейської мережі лідерства» (ELN), передає Голос Америки.

“Нові ракетні технології, включно з так званими гіперзвуковими системами здатними розвивати швидкість, яка у понад 25 разів перевищує швидкість звуку, підігрівають нову гонку озброєнь в світі”, - йдеться у повідомленні.

Автори звіту попереджають, що припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) - є черговим підтвердженням зростаючого тиску на глобальну архітектуру безпеки.

За словами дослідників, для зменшення загрози, яку представляють собою технології, що розвиваються, необхідно терміново укладати нові угоди про контроль за зброєю.

Останнє випробування російської гіперзвукової ракетної системи «Авангард» відбулося у грудні минулого року. У Москві стверджують, що «Авангард» здатний обходити усі існуючі системи протиракетної оборони. Розробники «Авангарду» прикріпили міжконтинентальну балістичну ракету до «крилатого бойового блоку», який рухається високо у небі, майже на межі зі стратосферою, на швидкості понад 11 000 км/ч. Ракета відділяється від бойового блоку, вже опинившись над ціллю. Система здатна нести як ядерні боєголовки, так і звичайні бомби.

Як пише одна із авторів звіту Катажина Кубяк, нині розробкою подібних систем також займаються США, Китай і Австралія.

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Вона додає, що ці системи перевершать існуючі ракети за швидкістю і маневреністю, і зможуть обходити будь-які існуючі системи ППО і ПРО у доступному для огляду майбутньому, а також спостерігаються спроби розробок технологій по боротьбі з супутниками, включно із застосуванням ракет.

За її словами, розробка ракет подвійного призначення призвела до зростання невизначеності, яка може стати причиною «фатальної помилки».

Зазначається, що минулого тижня на півночі Росії трагедією завершилися ракетні випробування - в результаті загинули щонайменше п'ять осіб, а на місці випробувань виріс рівень радіації. Це стало причиною для відновлення розмови про потенційну небезпеку ракет з ядерними двигунами, розробку яких веде Москва.

Кубяк вважає, що архітектура глобальної безпеки переживає колосальний через появу нових технологій, а поширення нових типів ракет посилює конкуренцію між державами, збільшує витрати на оборону і підвищує ризик подальших військових зіткнень.