У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США

У Мармуровому морі зіткнулися танкер та суховантаж, які чекали своєї черги проходу через Босфор. Одне із суден прямувало до України із США.

Про це повідомляє інформагентство DHA.

«Біля узбережжя в районі Зейтинбурну (район провінції Стамбул, частина міста Стамбул – ред.) минулої ночі танкер Mammadaminresulzadeh під ліберійським прапором зіткнувся із суховантажним судном Doric Warrior, яке прямувало з американського Ньюпорту до України», - повідомляє інформагентство.

На місце події були направлені команди берегової охорони, представники прибережної безпеки та Стамбульського морського порту.

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В результаті зіткнення обидва судна отримали ушкодження. Ніхто з членів екіпажів не постраждав.

За даними інформагентства IHA, зіткнення сталося о 22.00 учора. Наразі триває розслідування інциденту та встановлюються його причини. Оцінку стану суден після аварії було здійснено з повітря, в результаті чого було виявлено пошкодження верхньої частини корпусу танкера.