Трамп заявляє, що президентство коштувало йому близько $5 мільярдів

Дональд Трамп заявив, що через президентство втратив близько 5 мільярдів доларів.

Про це глава Білого дому заявив у вівторок, повідомляє NBC News.

“Це (президентство — ред.) коштувало мені цілого статку... Ймовірно, це мені коштувало від 3 до 5 мільярдів доларів США. Проте, це не має значення, коли ви виконуєте чудову роботу”, - сказав Трамп.

Він додав, що найбільше витрачає на послуги адвокатів, тому що “на нього щодня подають до суду за щось”.

Як зазначається у публікації, останню заяву очільника Білого дому дуже важко перевірити, адже Трамп і досі не опублікував свою податкову декларацію та у минулому часто перебільшував розміри своїх статків.

Фото: The White House