Німецькі активісти, обурені політикою уряду, заблокували автопотяг

У ФРН активісти на знак протесту проти транспортної та кліматичної політики уряду заблокували колію, якою мав їхати потяг з новими автомобілями Volkswagen.

Про це повідомляє Zeit.

«Кілька активістів заблокували у Вольфсбурзі поїзд з новими автомобілями від Volkswagen. Група хотіла привернути увагу до невдалої кліматичної політики федерального уряду», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники - близько 30 осіб - вимагають «негайної зміни курсу».

Представник поліції заявив, що залізничний рух не постраждав, адже поїзд стоїть на колії, яка відходить від заводу VW.

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Альянс декількох груп активістів захисту довкілля прагне зупинити виробництво Volkswagen. Їхня акція спрямована проти автомобільної галузі, яка несе велику відповідальність за кліматичну кризу. Демонстранти визнають, що цілком відмовитися від автомобілів неможливо, тож закликають використовувати лише реально необхідні машини.

Volkswagen ситуацію поки що не коментує.