Трамп повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом

За даними розвідки США Китай стягує війська до кордону із Гонконгом, повідомив Дональд Трамп та закликав усіх до спокою.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Наша розвідка повідомила, що уряд КНР перекидає війська до кордону з Гонконгом», - зазначив глава Білого дому.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 серпня 2019 р.

При цьому він закликав усіх до спокою, водночас висловивши подив тим, що США звинувачують у причетності до ситуації у Гонконгу.

«Багато хто звинувачує мене та США у нинішніх проблемах Гонконгу. Не можу уявити, чому?», - зауважив Трамп.

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 серпня 2019 р.

Американський президент також розповсюдив допис виконавчого директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, який містить відео з довгою колоною військових вантажівок на міському перехресті, а також коментар: «Відео із Шеньчженя на кордоні з Гонконгом, яке викликає занепокоєння. Трапиться щось надзвичайно погане».

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Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Фото: The White House