Трамп повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом
Про це Трамп написав у Twitter.
«Наша розвідка повідомила, що уряд КНР перекидає війська до кордону з Гонконгом», - зазначив глава Білого дому.
Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 серпня 2019 р.
При цьому він закликав усіх до спокою, водночас висловивши подив тим, що США звинувачують у причетності до ситуації у Гонконгу.
«Багато хто звинувачує мене та США у нинішніх проблемах Гонконгу. Не можу уявити, чому?», - зауважив Трамп.
Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 серпня 2019 р.
Американський президент також розповсюдив допис виконавчого директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, який містить відео з довгою колоною військових вантажівок на міському перехресті, а також коментар: «Відео із Шеньчженя на кордоні з Гонконгом, яке викликає занепокоєння. Трапиться щось надзвичайно погане».
Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) 12 серпня 2019 р.
Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.
За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.
Фото: The White House