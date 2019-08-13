Трамп повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом

Трамп повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом

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Укрінформ
За даними розвідки США Китай стягує війська до кордону із Гонконгом, повідомив Дональд Трамп та закликав усіх до спокою. 

Про це Трамп написав у Twitter.

«Наша розвідка повідомила, що уряд КНР перекидає війська до кордону з Гонконгом», - зазначив глава Білого дому. 

При цьому він закликав усіх до спокою, водночас висловивши подив тим, що США звинувачують у причетності до ситуації у Гонконгу. 

«Багато хто звинувачує мене та США у нинішніх проблемах Гонконгу. Не можу уявити, чому?», - зауважив Трамп. 

Американський президент також розповсюдив допис виконавчого директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, який містить відео з довгою колоною військових вантажівок на міському перехресті, а також коментар: «Відео із Шеньчженя на кордоні з Гонконгом, яке викликає занепокоєння. Трапиться щось надзвичайно погане». 

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Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Фото: The White House

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