Будівництво газопроводу Північний потік-2: до чого тут тюлені

Тюлені, що мешкають у Балтійському морі, поступово втрачають слух.

Згідно висновків експертів, будівництво газопроводу Північний потік-2 становить загрозу для слухових органів ластоногих. Але Газпром залишається глухим до скарг європейських екологів, стверджуючи, що будівництво цього газопроводу ледь не поліпшує екологію регіону.

Зовсім інша ситуація з тюленями каспійськими. Варто було з’явитися проекту транскаспійського газопроводу з Туркменістану до Азербайджану, як російські пропагандисти здійняли галас щодо небезпеки для «унікальної екосистеми Каспію». Подвійні стандарти Кремля - у дії.

Туркменський газ має надзвичайно велике значення для диверсифікації постачання газу до Європи. Росія десятиліттями блокувала його прямий доступ на цей платоспроможний ринок, нав’язуючи своє посередництво, перекупаючи та продаючи від себе з чималим зиском. Росія, як і будь-яка автократична держава, не може існувати в умовах вільної конкуренції. До того ж, вона не хоче втрачати газ як знаряддя політичного тиску.

Жалоба за унікальною екосистемою Каспію – лише перший акт п’єси. Далі у хід піде економічний та політичний тиск на всіх учасників проекту. Сподіваюсь, цього разу справа не дійде до військового тиску.

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