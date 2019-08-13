В Аргентині поразка чинного президента на праймеріз обвалила фінанси
Про це інформує DW.
“Фондовий ринок Аргентини та її національна валюта у понеділок, 12 серпня, впали до рекордно низького за десятиліття рівня, після того як чинний глава держави Маурісіо Макрі програв попередні президентські вибори”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами обробки бюлетенів з майже 90% дільниць, він отримав лише 32% голосів виборців. А перемагає популіст Альберто Фернандес, якого підтримали 47% учасників праймеріз.
Після оголошення результатів провідний аргентинський фондовий індекс Merval упав на 31%. Близько третини компаній країни, акції яких торгуються на біржах у США, втратили половину вартості.
Національна валюта подешевшала на 30% і опустилася до рівня 65 песо за 1 долар США. Однак Центробанк продав $50 мільйонів - і курс піднявся до 55 песо. Як зауважує DW, це стало найбільшим падінням фондового ринку й національної валюти з часів економічної кризи та дефолту 2001 року.
Загальнонаціональне голосування на виборах президента Аргентини відбудеться 27 жовтня.