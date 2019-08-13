В Аргентині поразка чинного президента на праймеріз обвалила фінанси

Акції аргентинських компаній та курс нацвалюти впали до найнижчого за 18 років рівня, після того як чинний президент Маурісіо Макрі програв попередні вибори глави держави.

Про це інформує DW.

“Фондовий ринок Аргентини та її національна валюта у понеділок, 12 серпня, впали до рекордно низького за десятиліття рівня, після того як чинний глава держави Маурісіо Макрі програв попередні президентські вибори”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами обробки бюлетенів з майже 90% дільниць, він отримав лише 32% голосів виборців. А перемагає популіст Альберто Фернандес, якого підтримали 47% учасників праймеріз.

Після оголошення результатів провідний аргентинський фондовий індекс Merval упав на 31%. Близько третини компаній країни, акції яких торгуються на біржах у США, втратили половину вартості.

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Національна валюта подешевшала на 30% і опустилася до рівня 65 песо за 1 долар США. Однак Центробанк продав $50 мільйонів - і курс піднявся до 55 песо. Як зауважує DW, це стало найбільшим падінням фондового ринку й національної валюти з часів економічної кризи та дефолту 2001 року.

Загальнонаціональне голосування на виборах президента Аргентини відбудеться 27 жовтня.