Без сильного глобального порядку не буде успіху - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорить міжнародні конфлікти з колегами з інших країн у Радбезі ООН та під час візиту до Канади.

Про це він заявив перед вильотом до Нью-Йорка в понеділок увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми не будемо спільно та глобально вирішувати непрості завдання наступних років і десятиліть, урешті-решт усі будуть у програші: спочатку найслабкіші, а згодом і сильні. Без сильного глобального порядку ми не матимемо успіху», - заявив Маас.

Він поінформував, що в Нью-Йорку візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з питань захисту цивільного населення у конфліктних ситуаціях.

Зміна клімату, на думку Мааса, також має значний конфліктний потенціал. Аби його попередити, потрібен дієвий діалог і загальні правила. У цьому контексті він особливу увагу привернув до Арктики, зміна клімату в якій може призвести до кардинальних змін у наступні десятиліття.

Поодинці глобальні проблеми вже неможливо вирішити, треба діяти спільними зусиллями, підкреслив міністр. Він зауважив, що Німеччина разом із Канадою, Францією та іншими країнами запропонували «союз» тих, хто прихильний до багатосторонності та хоче розв'язувати проблеми спільно і прагматично.

Маас також поінформував, що має намір обмінятися думками з міжнародних питань з канадською колегою Христею Фріланд під час візиту до Торонто. У перебігу візиту до Канади очільник німецької дипломатії відвідає арктичний регіон цієї країни.