Через АЧС Північна Македонія заборонила імпорт свинини з Сербії

Агентство продовольства і ветеринарії Північної Македонії запровадило заборону на імпорт до країни свинини з Сербії у зв'язку з африканською чумою свиней.

Про це заявив директор відомства Зоран Атанасов, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Згідно з оприлюдненою інформацією, головними осередками африканської чуми свиней залишаються передмістя Белграда, а також міста Младеновац і Смедеревска-Паланка. З понеділка, 12 серпня, вводиться заборона на імпорт свинини та м'ясних продуктів із Сербії», - повідомив Атанасов.

Крім цього, заборонено транзитне перевезення через територію Північної Македонії свійських тварин і диких кабанів.

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Директор агентства наголосив, що на території Північної Македонії немає спалахів АЧС, проте в країні вжито підвищених заходів безпеки.