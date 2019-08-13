Канада виділила $20 мільйонів на юридичну допомогу біженцям

Уряд Канади призначив 26,8 млн канадських доларів ($20,3 млн дол. США) на безоплатну допомогу мігрантам та шукачам притулку.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що федеральний уряд одноразово виділить 26,8 млн дол. на юридичну допомогу мігрантам та біженцям у 2019-2020 рр... Ці кошти покриють провінціям до 100% видатків за цей рік, поки ми шукаємо способу довготривалої підтримки юридичної допомоги”, - зазначають у відомстві.

При цьому пояснюється, що виділені кошти дозволять, “аби запити на отримання статусу біженця й надалі розглядалися чесно, ефективно та відповідно до закону”.

У офісі глави уряду Канади уточнили, що кошти будуть розподілені між провінціями Онтаріо, Британська Колумбія та Манітоба.

Нагадаємо, останніми роками кількість запитів на отримання статусу біженця у Канаді суттєво зросла. Це призвело до значних затримок у розгляді справ шукачів притулку, які іноді вимушені чекати роками на отримання остаточної відповіді. При цьому держава забезпечує надання шукачам притулку базових соціальних послуг: початкової освіти, медичного забезпечення, проживання тощо.