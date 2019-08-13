Відлуння терактів: громадяни Нової Зеландії здали понад 10 тисяч одиниць зброї

Більш як 10 тисяч одиниць вогнепальної зброї здали жителі Нової Зеландії у межах урядової програми, запущеної після березневих терактів.

Про це повідомляє CNN.

«Станом на неділю в поліцію здали 10 тис. 242 одиниці вогнепальної зброї. Ще 1269 одиниць були передані на умовах амністії, тобто люди можуть анонімно здавати вогнепальну зброю без запитань про її походження, навіть якщо вони не мають ліцензії», - йдеться у повідомленні.

Урядова кампанія викупу зброї, яка потрапила під заборону, стартувала 13 липня і триватиме до 20 грудня. Власники зброї, котрі придбали її законно, отримують компенсацію.

На реалізацію програми влада має намір витратити близько 200 млн новозеландських доларів ($129,9 млн).

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня в результаті розстрілу вірян у двох мечетях у Крайстчерчі загинули 50 осіб, ще стільки ж дістали поранення.

12 квітня в Новій Зеландії було заборонено володіння напівавтоматичною зброєю, штурмовими гвинтівками, а також деталями та боєприпасами до них. За порушення заборони передбачено ув’язнення до п’яти років.