Підозрюваного в паризьких терактах обвинуватили у причетності до вибухів у Брюсселі

Підозрюваному в терактах у столиці Франції Парижі, скоєних 2015 року, висунуто обвинувачення у причетності до вибухів у столиці Бельгії Брюсселі, що сталися 2016 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Салаха Абдеслама обвинувачують в «участі в діяльності терористичної групи»", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, прокурори не розкривають деталей щодо ролі Абдеслама у вибухах в аеропорту та метро Брюсселя 22 березня 2016 року. Тоді загинули 32 людини і ще 340 дістали травми. Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

За даними розслідування, французько-бельгійський осередок бойовиків отримав замовлення на вибух із Сирії.

Як відомо, у квітні суд у Бельгії засудив Абдеслама, якого утримують у Франції, до 20 років ув’язнення у справі про стрілянину, що передувала його затриманню. Утім, це не стосується прямо нападів у Парижі, які відбулися ввечері 13 листопада 2015 року, в результаті яких у Парижі загинули 130 людей, ще близько 350 зазнали поранень.

Тоді троє смертників привели в дію вибухові пристрої біля заповненого людьми стадіону «Стад де Франс».Через кілька хвилин люди з автоматами напали на відвідувачів двох кафе в сусідньому окрузі Парижа. Пізніше стався вибух у ще одному паризькому кафе. Останньою ціллю нападників став концертний зал «Батаклан», його відвідувачі були взяті в заручники. Штурм клубу тривав кілька годин.

Абдеслам - єдиний терорист-смертник, який залишився живим після тих терактів. Він не привів у дію свій пояс шахіда, а втік у Бельгію, де тривалий час переховувався.