Повені в Індії забрали вже понад 150 життів
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані місцевої влади.
“Кількість загиблих (від повеней й зсуву ґрунту — ред.) становить 152 людей, ще 17 осіб шукають у чотирьох штатах в Індії”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, стихійні лиха є наслідком мусонних дощів у країні.
Понад 165 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до 1318 таборів з допомоги.
За даними чиновників, понад 200 домівок було зруйновано сильними зливами.
Зазначається, що в операціях з порятунку беруть участь 44 команди з Управління по боротьбі зі стихійним лихом Індії, підрозділи армії, ВМС та ВПС країни.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок зсувів та повеней в Індії, що були спричинені сильними зливами, сягнула 114 осіб.
Фото: All India Radio News