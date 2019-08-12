Повені в Індії забрали вже понад 150 життів

Унаслідок повеней та зсуву ґрунту в чотирьох штатах Індії загинуло вже 152 людини.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані місцевої влади.

“Кількість загиблих (від повеней й зсуву ґрунту — ред.) становить 152 людей, ще 17 осіб шукають у чотирьох штатах в Індії”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, стихійні лиха є наслідком мусонних дощів у країні.

Понад 165 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до 1318 таборів з допомоги.

За даними чиновників, понад 200 домівок було зруйновано сильними зливами.

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Зазначається, що в операціях з порятунку беруть участь 44 команди з Управління по боротьбі зі стихійним лихом Індії, підрозділи армії, ВМС та ВПС країни.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок зсувів та повеней в Індії, що були спричинені сильними зливами, сягнула 114 осіб.

Фото: All India Radio News