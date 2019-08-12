Марш ОМОНівців наклали на музику Шостаковича

"Огляд того, що відбувається - під правильну музику".

Сатирик Віктор Шендерович на своїй сторінці у Фейсбук перепостив відео російської "Нової газети".

"Огляд того, що відбувається - під правильну музику. До речі, "тема навали" була написана Шостаковичем у квітні 1941 року, і це, погодьтеся, дещо змінює асоціативний ряд. Непідробний жах цієї музики має мале відношення до вермахту. Просто легалізувати її Шостакович зважився тільки "під Гітлера". Так що кінці з кінцями в цьому кліпі сходяться цілком", - написав він.