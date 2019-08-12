США і “Талібан” завершили переговори про мир - після 18-річної війни в Афганістані

Представники США та ісламістського руху «Талібан» перейшли до етапу консультацій зі своїми лідерами після восьмого туру переговорів для завершення 18-річної війни в Афганістані.

Про це повідомляє RFE/RL із посиланням на угруповання «Талібан».

«(Переговори – ред.) були довгими та корисними, обидві сторони вирішили проконсультуватися зі своїми лідерами та старшими за званням щодо подальших кроків», – сказав представник угруповання Забінулла Муджагід.

Американська сторона не прокоментувала завершення переговорів.

Водночас спецпредставник США в Афганістані Залмай Халілзад написав у Twitter з нагоди мусульманського свята Ід аль-Адха (Свято жертвоприношення): «Я сподіваюся, що це останнє Свято жертвоприношення, яке Афганістан зустрічає у війні».

Наразі відомо небагато деталей домовленостей, але угода між США та талібами охоплюватиме виведення іноземних сил з Афганістану в обмін на гарантії талібів, що країна не стане притулком для інших екстремістських груп.

Таліби до цього відмовлялися вести переговори з підтримуваним Заходом урядом у Кабулі, називаючи його "маріонетковим режимом".

Як повідомлялося, 6 серпня бойовики «Талібану» назвали «фальшивими» заплановані на 28 вересня президентські вибори в Афганістані. Вони застерегли афганців від участі в передвиборчих кампаніях, заявивши, що такі зібрання стануть мішенями для нападів.

RFE/RL