Бундесвер попрощається зі своїм міністром музикою Scorpions
Про це повідомляє Welt.
“Колишній міністр оборони Урсула фон дер Ляєн на церемонії прощання з посадою – “Вечірня зоря” - прослухає Wind of Change гурту Scorpions”, - ідеться у повідомленні.
За традицією, екс-міністр має право обрати три музичні твори. Фон дер Ляєн, окрім хіта Scorpions 1991 року (до речі, гурт походить з її рідного Ганновера), висловила побажання, послухати європейський гімн Ode an die Freude (“Ода радості”) з дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена і витвір Моцарта Ave Verum.
“Вечірня зоря” є найвищою військовою церемонією бундесверу, в якій беруть участь канцлер і президент ФРН.
Як повідомляв Укрінформ, після обрання головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала свою міністерську посаду очільниці Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер. Фон дер Ляєн розпочне виконувати свої обовʼязки 1 листопада.