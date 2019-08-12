Бундесвер попрощається зі своїм міністром музикою Scorpions

На церемонії прощання з бундесвером ексміністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн, обраної головою Єврокомісії, військовий оркестр виконає композицію Wind of Change гурту Scorpions.

Про це повідомляє Welt.

“Колишній міністр оборони Урсула фон дер Ляєн на церемонії прощання з посадою – “Вечірня зоря” - прослухає Wind of Change гурту Scorpions”, - ідеться у повідомленні.

За традицією, екс-міністр має право обрати три музичні твори. Фон дер Ляєн, окрім хіта Scorpions 1991 року (до речі, гурт походить з її рідного Ганновера), висловила побажання, послухати європейський гімн Ode an die Freude (“Ода радості”) з дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена і витвір Моцарта Ave Verum.

“Вечірня зоря” є найвищою військовою церемонією бундесверу, в якій беруть участь канцлер і президент ФРН.

Читайте також: Нова очільниця Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти Росії

Як повідомляв Укрінформ, після обрання головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала свою міністерську посаду очільниці Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер. Фон дер Ляєн розпочне виконувати свої обовʼязки 1 листопада.