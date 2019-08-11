В Сарові оголосили жалобу за загиблими під Архангельськом співробітниками Росатому

В Сарові оголосили жалобу у зв'язку із загибеллю працівників Росатому в результаті вибуху на полігоні під Архангельськом.

Про це повідомляє Ехо Москви.

"У місті Саров Нижегородської області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю співробітників Росатому в результаті вибуху в Архангельській області. Так розпорядився голова міської адміністрації Олексій Голубєв. Від сьогодні з 13 години й до кінця завтрашнього дня, за його словами, мають бути приспущені державні прапори і скасовані розважальні заходи. У розпорядженні зазначається, що це пов'язано із загибеллю співробітників під час виконання завдання державного значення. Якого саме завдання, не уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У ніч на суботу, 10 серпня, держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області в середині цього тижня стався на установці з джерелом радіації. П'ятеро співробітників загинули, ще троє дістали травми й опіки різного ступеня тяжкості.

Експерти припускають, що в Білому морі могли проходити випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

Фото: news.21.by