У Гватемалі відбуваються президентські вибори

"Суперечлива угода про міграцію, укладена зі Сполученими Штатами, висить тінню над президентськими виборами, що відбуваються в неділю у Гватемалі, де виборці обирають між колишньою першою леді Сандрою Торрес та лідером опитувань громадської думки Алехандро Джамматтеєм", - йдеться у повідомленні.

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Укладена угода на вимогу Дональда Трампа задля стримування міграції на південному кордоні США є дуже непопулярним кроком серед громадян Гватемали.

Ця угода дозволить США направити більшість шукачів притулку з Гондурасу та Сальвадору, які пройшли через Гватемалу, назад до цієї країни, яка, очевидно, не готова прийняти таку кількість людей.