У Гватемалі відбуваються президентські вибори
Укрінформ
Очікується, що 8 мільйонів виборців у Гватемалі сьогодні оберуть нового президента держави.
Вибори відбуваються на тлі кризи у відносинах з США через потік мігрантів на південному кордоні Сполучених Штатів, повідомляє AFP.
"Суперечлива угода про міграцію, укладена зі Сполученими Штатами, висить тінню над президентськими виборами, що відбуваються в неділю у Гватемалі, де виборці обирають між колишньою першою леді Сандрою Торрес та лідером опитувань громадської думки Алехандро Джамматтеєм", - йдеться у повідомленні.
Укладена угода на вимогу Дональда Трампа задля стримування міграції на південному кордоні США є дуже непопулярним кроком серед громадян Гватемали.
Ця угода дозволить США направити більшість шукачів притулку з Гондурасу та Сальвадору, які пройшли через Гватемалу, назад до цієї країни, яка, очевидно, не готова прийняти таку кількість людей.