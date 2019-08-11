У РФ вважають, що акції протесту у Москві спровокували через YouTube
Укрінформ
Іноземні компанії на акції 10 серпня в Москві на проспекті Академіка Сахарова використовували відеохостинг YouTube для маніпулювання громадянами РФ, провокуючи їх на порушення закону, вважають у Раді Федерації РФ.
Про це повідомляє TAСС.
«Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп’ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами РФ, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова у Москві», – сказав заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Андрій Клімов.
За його словами, такого роду технології неможливо застосувати без співучасті конкретних західних організацій, власників відповідних мережевих компаній.
"Ніхто не має сумніватися в тому, що ці та подібні факти не залишаться без уваги нашої комісії", - попередив російський чиновник.