Королева розчарована сучасними британськими політиками

"Королева приватно висловила своє розчарування теперішнім політичним класом та його нездатністю керувати країною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що королева висловила таку думку раніше на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона за наслідками референдуму щодо Brexit. Проте вислови британського монарха з'явились на тлі того, як депутати погрожують втягнути її в ескалацію кризи навколо Brexit.

Це є однією з найрезонансніших політичних заяв британської королеви за час її правління (67 років), протягом яких вона вкрай рідко висловлювалась про політиків.

Зауваження підкреслюють її роздратування небезпечними політичними наслідками референдуму 2016 року щодо Brexit, який продовжує розділяти країну та парламент.

Як повідомлялося, новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час своєї першої промови на цій посаді повторив обіцянку, що країна вийде з ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин.