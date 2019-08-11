У Танзанії вже 64 загиблі, уряд оголосив жалобу

"Остання з низки подібних катастроф в Африці залишила після себе 64 загиблих та 70 поранених", - заявив губернатор міста Морогоро Стівен Кебве.

Тридцять дев'ять постраждалих пацієнтів доправили в лікарню міста Дар-ес-Салаам, інших лікують у Морогоро.

Як повідомлялося, інцидент стався у місті Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам.

Очевидці кажуть, що після аварії з цистерни бензовозу почало текти паливо, його місцеві мешканці намагалися набрати в підручні ємності.

Президент Танзанії Джон Магуфулі закликав людей припинили небезпечну практику крадіжки палива, що є поширеним явищем у багатьох бідних районах Африки.

В країні до понеділка оголошено жалобу.