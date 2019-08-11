У Москві затримали 256 учасників найбільшої за 8 років акції протесту - ЗМІ

"ЗМОПН і поліція затримали понад 250 чоловік у центрі Москви на масових гуляннях, які почалися відразу після мітингу на проспекті Сахарова. Це була найбільша акція протесту за 8 років. Мітинг узгоджений з владою, за оцінками «Білого лічильника» зібрав 50 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Багатьох людей силовики затримали неподалік від будівлі адміністрації президента РФ. Туди групи мітингувальників прийшли після закінчення акції на проспекті Сахарова. Біля пам'ятника героям Плевни зібралися сотні людей. ЗМОП і поліція хапали учасників прогулянки на вулиці Маросейка, Солянка і Забєліна, в Лубянском проїзд і Іллінському сквері. Групу молодих людей затримали в елітному готелі Custos, де вони намагалися сховатися від силовиків. Персонал готелю, який, за даними Фонду боротьби з корупцією, належить першому заступнику мера Москви Наталії Сергуниной, не перешкоджав затриманню. Навпаки, судячи з відео, розміщеного в соцмережах, персонал вказував змопівцям, де зникли молоді люди.

Затриманих розвезли по різних відділеннях. У Відділ внутрішніх справ (ВВС) «Котловка» приїхали слідчі. У затриманих відібрали мобільні телефони, не давали води. У відділі поліції «Академічний» тих, хто туди потрапив, допитували співробітники в цивільному, одного неповнолітнього не відпустили навіть незважаючи на приїзд у відділення його матері. В інших відділеннях у затриманих примусово брали відбитки пальців, не пускали адвокатів або забирали паспорти та їх копії. З Пресненського ВВС затриманого з вивихнутою ключицею відвезли "швидкою допомогою".

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Всього в п'ятьох російських містах на акціях на підтримку чесних виборів та проти репресій були затримані, за даними «ОВС-Інфо», близько 352 особи.

Як відомо, у ході попередньої акції опозиції в Москві 27 липня було затримано близько 1,4 тис. осіб.

Фото: Anton Sergienko (RFE/RL)