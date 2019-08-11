Джонсон "благословив" британських копів на застосування сили

Прем'єр-міністр Великої Британії хоче розширити британські в'язниці на 10 тис. місць, а також посилити покарання для злочинців, які вчинили тяжкі діяння на сексуальному грунті або із застосуванням насильства.

Про це Джонсон пише у своїй колонці для британського видання The Mail, яке вийде в неділю, 11 серпня, повідомляє DW.

За словами Джонсона, міністр фінансів Саджид Джавід готовий виділити до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (2,66 млрд євро) на створення додаткових місць у британських пенітенціарних установах.

Джонсон закликає поліцію до більш жорсткої боротьби з криміналом, розширивши для цього її повноваження. "Сьогодні я заявляю, що у всіх 43-х поліцейських відомствах в Англії і Уельсі ми ясно даємо зрозуміти: поліція може і має застосовувати силу, проводячи обшуки підозрілих осіб", - підкреслюється в тексті.

З цією метою ще 8000 співробітників поліції будуть наділені повноваженнями затримувати й обшукувати підозрюваних. "Потрібно суворіше ставитися до злочинів. Це означає, що потрібно бути строгим щодо злочинців", - пише Джонсон.

Джонсон обійняв пост прем'єр-міністра 24 липня й відразу взяв курс на явну конфронтацію з Брюсселем, назвавши підготовку до жорсткого "Брекзиту" "найвищим пріоритетом" Лондона.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзиту". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня.