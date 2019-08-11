Хадж до Саудівської Аравії здійснило майже 2,5 мільйона мусульман

Цьогоріч до Саудівської Аравії, аби долучитися до так званого хаджу, приїхало майже 2,5 млн паломників.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані Статистичного агентства Саудівської Аравії.

“Саудівська Аравія оголосила, що загальна кількість паломників досягла 2 489 206 осіб, що на 117 731 більше, ніж минулого року”, - зазначає агентство.

Переважна більшість паломників прибула до Саудівської Аравії з-за кордону, але близько 650 тис. осіб були громадянами Королівства.

“За даними статистичного агентства, кількість паломників чоловіків склала 1 385 234 осіб, а жінок - 1 104 172”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначимо, що п’ятиденний ритуал паломництва є релігійним обов’язком для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі таку подорож хоча б раз у житті.

Більшість святих для мусульман місць знаходиться на території Саудівської Аравії, що сприяє становленню релігійного туризму, як однієї з основних галузей економіки королівства.