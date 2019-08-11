Хадж до Саудівської Аравії здійснило майже 2,5 мільйона мусульман
Про це пише Xinhua із посиланням на дані Статистичного агентства Саудівської Аравії.
“Саудівська Аравія оголосила, що загальна кількість паломників досягла 2 489 206 осіб, що на 117 731 більше, ніж минулого року”, - зазначає агентство.
Переважна більшість паломників прибула до Саудівської Аравії з-за кордону, але близько 650 тис. осіб були громадянами Королівства.
“За даними статистичного агентства, кількість паломників чоловіків склала 1 385 234 осіб, а жінок - 1 104 172”, - йдеться у матеріалі.
Зазначимо, що п’ятиденний ритуал паломництва є релігійним обов’язком для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі таку подорож хоча б раз у житті.
Більшість святих для мусульман місць знаходиться на території Саудівської Аравії, що сприяє становленню релігійного туризму, як однієї з основних галузей економіки королівства.