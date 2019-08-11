ЄС засудив п'яте ракетне випробування КНДР

В Європейському Союзі засудили п'яті за останні тижні ракетні випробування КНДР, оскільки вони підривають міжнародну роботу по встановленню тривалого миру і безпеки на Корейському півострові.

Про це йдеться в заяві прессекретаря зовнішньополітичної служби ЄС.

«Із запуском двох балістичних ракет малої дальності сьогодні, в ході п'ятого подібного випробування за останні тижні, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) продовжує підривати міжнародну роботу по зміцненню довіри і встановленню міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї», - йдеться в заяві.

В ЄС очікують, що в КНДР утримуватиметься від будь-яких провокацій надалі і в повному обсязі виконає свої міжнародні зобов'язання, визначені в численних резолюціях Ради безпеки ООН.

«Вкрай важливо, щоб КНДР зробила конкретні кроки, які заслуговують на довіру, до повної і безповоротної відмови від своїх програм зі створення ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет», - наголошується в документі.

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В ЄС твердо переконані в тому, що дипломатичний процес має тривати і розвиватися.

«Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори на робочому рівні зі Сполученими Штатами, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для конструктивних і стабільних переговорів», - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Це вже п'ятий запуск північнокорейських ракет за останні тижні.