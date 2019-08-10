Майже два мільйони мусульман зібралися на прощу на горі Арафат

"Саудівська Аравія заявила, що понад два мільйони паломників, переважно з-за кордону, приїхали на п’ятиденний ритуал, що є релігійним обов’язком для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі таку подорож хоча б раз у житті", - йдеться у повідомленні.

Мусульмани зібралися на щорічну прощу на горі Арафат/Фото: АА

Як зазначається, прочани провели ніч у великому таборі навколо пагорба, де, як стверджує іслам, Бог випробував віру Авраама, наказавши йому принести в жертву свого сина Ісмаїла. Тут також пророк Мухаммед виголосив свою останню проповідь.

Паломники проведуть день на горі Арафат. До заходу сонця вони перемістяться до Муздаліфи, щоб зібрати камінці та 11 серпня в Джамараті кинути їх на кам’яні колони, які символізують диявола.