США не готові укладати угоду з Китаєм — Трамп

«Подивимося, чи будемо ми проводити нашу зустріч у вересні», - сказав Трамп, натякаючи, що може скасувати переговори з Пекіном, щоб підняти ставки в американсько-китайській торговельній війні.

Він також зазначив: «Ми не готові укласти угоду (з КНР - ред.), але подивимося, що буде далі».

Відносини США і Китаю погіршилися минулого тижня після того, як Трамп оголосив про новий раунд санкційних тарифів на китайські товари, не дивлячись на перемир'я, узгоджене з головою КНР Сі Цзіньпіном. У відповідь Пекін припинив купівлю американських сільськогосподарських товарів.