США не готові укладати угоду з Китаєм — Трамп
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що запланований на вересень раунд торговельних переговорів з Китаєм може не відбутися.
Про це повідомляє AFР.
«Подивимося, чи будемо ми проводити нашу зустріч у вересні», - сказав Трамп, натякаючи, що може скасувати переговори з Пекіном, щоб підняти ставки в американсько-китайській торговельній війні.
Він також зазначив: «Ми не готові укласти угоду (з КНР - ред.), але подивимося, що буде далі».
Відносини США і Китаю погіршилися минулого тижня після того, як Трамп оголосив про новий раунд санкційних тарифів на китайські товари, не дивлячись на перемир'я, узгоджене з головою КНР Сі Цзіньпіном. У відповідь Пекін припинив купівлю американських сільськогосподарських товарів.