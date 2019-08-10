США не готові укладати угоду з Китаєм — Трамп

США не готові укладати угоду з Китаєм — Трамп

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що запланований на вересень раунд торговельних переговорів з Китаєм може не відбутися.

Про це повідомляє AFР.

«Подивимося, чи будемо ми проводити нашу зустріч у вересні», - сказав Трамп, натякаючи, що може скасувати переговори з Пекіном, щоб підняти ставки в американсько-китайській торговельній війні.

Він також зазначив: «Ми не готові укласти угоду (з КНР - ред.), але подивимося, що буде далі».

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Відносини США і Китаю погіршилися минулого тижня після того, як Трамп оголосив про новий раунд санкційних тарифів на китайські товари, не дивлячись на перемир'я, узгоджене з головою КНР Сі Цзіньпіном. У відповідь Пекін припинив купівлю американських сільськогосподарських товарів.

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