Рейтинг Путіна серед росіян впав до рекордного мінімуму

У президента Росії Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43% громадян.

Про це йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка", передає BBC.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років.

При цьому, як показало опитування, рейтинги інших політиків не змінилися.

Разом з тим, знизилося число тих, хто вважає, що Путін на посту працює добре - з 64% в липні до 60% зараз. Так, 27% повідомили соціологам, що президент на посаді працює погано, а 12% вагалися з оцінкою.

Також 36% заявили, що стали менше довіряти президенту за останній місяць - і лише у 15% довіра до глави держави зросла. 49% не змогли відповісти на це питання. Ще майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

За словами аналітиків фонду "Громадська думка", знизити президентський рейтинг могли як природні катаклізми (пожежі та повені в Сибіру), так і протести в Москві. Експерти також прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.