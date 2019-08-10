Париж відповів на критику Трампа щодо переговорів з Іраном

У Парижі відповіли на критичні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо «плутаних сигналів», які нібито надсилає Ірану президент Франції Емманюель Макрон.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, «Франція висловлюється щодо Ірану від свого імені як суверенна держава».

Таким чином Ле Дріан прокоментував висловлювання Трампа про те, «ніхто не повинен говорити від імені Сполучених Штатів, крім самих Сполучених Штатів».

«Франція глибоко віддана ідеям миру та безпеки в регіоні, віддана справі деескалації напруги та не потребує нічиїх дозволів на це», – йдеться також у заяві голови французького МЗС.

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8 серпня Дональд Трамп звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що той «надсилає плутані сигнали» Тегерану щодо можливості переговорів.

Президент США не уточнив, про що конкретно йдеться. Раніше цього тижня видання Al-Monitor повідомило, що Макрон запросив президента Ірану Хассана Роугані на саміт Групи семи, який має відбутися в серпні у Франції, щоб той зустрівся із Трампом.