Європол заарештував 70 осіб у рамках операції проти експлуатації дітей

У рамках загальноєвропейської операції проти торгівлі дітьми Європол заарештував 70 осіб.

Про це повідомляється на сайті Європолу.

«70 осіб заарештовано у рамках загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва та трудової експлуатації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у цій операції головним було Об’єднане Королівство, якому допомагали правоохоронці з 15 держав-членів ЄС, а також Швейцарії та Ісландії.

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Під час операції у період з 17 по 23 червня було перевірено понад 127 тисяч осіб, 63 800 транспортних засобів та 1100 об'єктів. Правоохоронні органи провели обшук в приватній власності, комерційних установах, готелях, автобусах і залізничних станціях, портах, аеропортах і прикордонних переходах.

Поінформовано, що у результаті операції 34 людини були заарештовані безпосередньо за торгівлю дітьми 36 осіб за інші злочини, зокрема грабіж, розповсюдження матеріалів про сексуальну експлуатацію дітей і сприяння незаконній імміграції. Правоохоронці виявили 206 потенційних жертв, 53 з яких були неповнолітніми.