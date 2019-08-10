Трамп отримав нового листа від лідера Північної Кореї
Про це пише "Радіо Свобода".
За словами Трампа, цей лист «дуже гарний» і «дуже позитивний», і він може знову зустрітися з Кімом – хоча він не дав знати, коли така зустріч могла б відбутися.
Як сказав Трамп журналістам, Кім «не був задоволений» американсько-південнокорейськими військовими навчаннями, що почалися 5 серпня.
«А ви ж знаєте, мені вони теж ніколи не подобалися, – додав Трамп. – А знаєте, чому? Бо не люблю платити за них».
Нагадаємо: Трамп і Кім, країна якого своїми ядерними та ракетними випробуваннями наростила занепокоєння міжнародної спільноти, провели вже три зустрічі за останні 14 місяців. За повідомленнями, останню вони перервали й не довели до кінця. Після цього обидва домовилися поновити переговори на робочому рівні, але цього досі не сталося.
Державний секретар США Майк Помпео 7 серпня заявляв, що сподівається на поновлення цих перемовин уже наступними тижнями.