Трамп отримав нового листа від лідера Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп розповів про нового листа, якого він, за його словами, отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це пише "Радіо Свобода".

За словами Трампа, цей лист «дуже гарний» і «дуже позитивний», і він може знову зустрітися з Кімом – хоча він не дав знати, коли така зустріч могла б відбутися.

Як сказав Трамп журналістам, Кім «не був задоволений» американсько-південнокорейськими військовими навчаннями, що почалися 5 серпня.

«А ви ж знаєте, мені вони теж ніколи не подобалися, – додав Трамп. – А знаєте, чому? Бо не люблю платити за них».

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Нагадаємо: Трамп і Кім, країна якого своїми ядерними та ракетними випробуваннями наростила занепокоєння міжнародної спільноти, провели вже три зустрічі за останні 14 місяців. За повідомленнями, останню вони перервали й не довели до кінця. Після цього обидва домовилися поновити переговори на робочому рівні, але цього досі не сталося.

Державний секретар США Майк Помпео 7 серпня заявляв, що сподівається на поновлення цих перемовин уже наступними тижнями.