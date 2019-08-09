Телеканал експрезидента Киргизстану арештували

Телеканал експрезидента Киргизстану арештували

Укрінформ
У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, аби арештувати його будівлю і майно.

Як повідомили працівники російськомовного каналу «Апрель» у прямому ефірі, який вони вели в соцмережах, про це їм повідомили люди, що назвалися представниками силових структур.

Відтак усіх попросили вийти на вулицю, всю будівлю «Форум», де працює канал, опечатали.

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Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу «Апрель» і акціонерного товариства «Медіа-форум» накладено арешт за рішенням суду, інформує «Настоящее время».

Як розповів генеральний директор телеканалу Дмитро Ложников, останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами в різних місцях.

Він пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

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І телеканал, і будівля АТ «Медіа-форум» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали 8 серпня.

Нагадаємо: 7 серпня спецназ ДКНБ здійснив спробу взяти штурмом резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. 8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва вже здійснили спецпідрозділи МВС. Всі дороги у Кой-Таш було перекрито, зв'язок глушився, було відключено доступ до Мережі. До епіцентру були стягнуто близько 3 тисяч співробітників міліції та спецтехніку. Після двогодинного протистояння міліції вдалося форсувати ситуацію - Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит. Його затримано.

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Атамбаєву пред'явлено офіційні звинувачення у корупції.

У результаті штурмів резиденції експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 98 осіб, є загиблий.

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