Телеканал експрезидента Киргизстану арештували

У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, аби арештувати його будівлю і майно.

Як повідомили працівники російськомовного каналу «Апрель» у прямому ефірі, який вони вели в соцмережах, про це їм повідомили люди, що назвалися представниками силових структур.

Відтак усіх попросили вийти на вулицю, всю будівлю «Форум», де працює канал, опечатали.

UPD. Здание опечатывают, всех просят выйти на улицу

Только что члена политсовета СДПК Эрмек Окенов забрал спецназ.

Около 15 человек сейчас заходят в здание Форума и будет арестовывать здание вместе с каналом, сообщает Дмитрий Ложников pic.twitter.com/c5yuh7pzNM — Телеканал «Апрель» (@april_tv_kg) August 9, 2019

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Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу «Апрель» і акціонерного товариства «Медіа-форум» накладено арешт за рішенням суду, інформує «Настоящее время».

Як розповів генеральний директор телеканалу Дмитро Ложников, останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами в різних місцях.

Він пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

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І телеканал, і будівля АТ «Медіа-форум» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали 8 серпня.

Нагадаємо: 7 серпня спецназ ДКНБ здійснив спробу взяти штурмом резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. 8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва вже здійснили спецпідрозділи МВС. Всі дороги у Кой-Таш було перекрито, зв'язок глушився, було відключено доступ до Мережі. До епіцентру були стягнуто близько 3 тисяч співробітників міліції та спецтехніку. Після двогодинного протистояння міліції вдалося форсувати ситуацію - Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит. Його затримано.

Атамбаєву пред'явлено офіційні звинувачення у корупції.

У результаті штурмів резиденції експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 98 осіб, є загиблий.