У Росії під Ачинськом - знову вибухи на складі боєприпасів

За його словами, два вибухи сталися, нібито, через потрапляння блискавки.

Як повідомив пізніше співрозмовник агентства, постраждали п'ятеро людей, серед них є військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів.

Тим часом жителів села Кам'янка Ачинського району вивозять із населеного пункту автобусами. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі адміністрації міста Ачинська. Там пояснили, що таке рішення, нібито, прийняте у зв'язку з погіршенням гідрометеоумов.

5 серпня на території одного зі складів військової частини РФ поряд із селом Кам'янка загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, потім пролунали вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, були евакуйовані або виїхали самостійно більш як 16 тис. осіб. На території Ачинського, Назарівського району та міста Ачинськ було запроваджено режим НС, який пізніше скасували.

В результаті НП, за останніми даними, одна людина загинула, за медичною допомогою звернулися 13 осіб.