У Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю

Зазначається, що у розташованій в містечку Олівер в’язниці перебуває близько 300 в’язнів. Сотню найбільш небезпечних вже доправили до інших тюрем провінції, а транспорт для решти 200 очікує напоготові на подвір’ї.

It’s hot and dry here today, ideal conditions for fire spread. BC Wildfire Service says it’s doing some burn back work to burn off fire fuel between the blaze and communities. That’s putting a lot of smoke into the sky. pic.twitter.com/LafN9ToRgb — Brady Strachan (@BradyStrachan) August 7, 2019

У провінційному уряді запевнили, що адміністрація виправного закладу має затверджений план дій на випадок надходження наказу на евакуацію. “Для в’язнів був організований поліцейський супровід. Пенітенціарна служба за потреби може забезпечити усе пересування. Родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться”, - сказала речниця уряду Британської Колумбії Керолін Макендрю.

У самій в’язниці розповіли, що бачать дим від пожежі із території закладу.

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Зазначимо, що лісова пожежа, яка загрожує в’язниці, за останню добу збільшилася удвічі, досягши площі у 15 км кв. До її гасіння залучено близько сотні вогнеборців, яких підтримує авіація, однак спекотна засушлива погода сприяє поширенню вогню.

Фото: www.cbc.ca