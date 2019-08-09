До узбережжя Китаю наближається потужний тайфун

Китайська влада оголосила "червоний" рівень небезпеки через тайфун, який рухається в напрямку східного узбережжя країни.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Тайфун "Лекіма" вже дійшов до Тайваня, і швидкість вітру часом сягає 190 кілометрів на годину. Очікується, що тайфун досягне китайського узбережжя вже найближчої суботи.

Рятувальні служби вже попередили тисячі людей, аби ті готувалися до можливої евакуації.

Також влада повідомляє про можливі повені в районах річок Янцзи та Хуанхе.

Компаніям, що володіють круїзними лайнерами, порадили затримати прибуття рейсів до Шанхая. На найближчі вихідні також призупинили рух частини потягів.

"Лекіма" наразі - це один із двох тайфунів у західній частині Тихого океану. Інший тайфун - Кроса - став причиною сильних дощів на Північних Маріанських островах і Гуамі.

За даними синоптиків, він рухається у північно-західному напрямку і вже наступного тижня може досягти Японії.

"Лекіма" - це вже дев'ятий тайфун у цьому році. В середу він став супертайфуном - до цієї категорії відносять найпотужніші форми тайфунів.

На Тайвані "Лекіма" призвів, зокрема, до скасування авіарейсів, закриття шкіл і офісів.

Окрім того, понад 40 тисяч будинків залишилися без електрики.

Шторм розпочався після того, як на Тайвані стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера.

Китайські синоптики очікують, що до моменту, коли "Лекіма" досягне материка, він вже частково ослабне.